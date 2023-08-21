Антин Мухарский назвал украинских мужчин бесправными и попал под шквал критики в соцсетях

Музыкант упрекнул грантовые фонды в создании "мифов" о гендерном неравенстве в Украине

Украинский шоумен Антин Мухарский опубликовал в Facebook пост с рассуждениями на тему гендерного равенства в Украине, из которой музыкант эмигрировал несколько лет назад. "Феминизм — это смешно", — такими словами начинается сообщение.

По его мнению, рядовой мужчина в Украине — расходный материал. "Героическое, но бесправное, молчаливое существо, обреченное на моральное и физическое уничтожение", — написал он и добавил, что некоторые грантовые фонды "создают мифы, списанные с феминистических методик о каких-то сексуальных домогательствах на рабочем месте и неравенство в зарплатах".

"Феминизм в стране латентного матриархата выглядит смешно", — резюмировал он и добавил, что текст поста согласован с его супругой Елизаветой Бельской. Ряд пользователей социальной сети раскритиковали шоумена.

"Не рассказывайте глупости женщинам о них. Они знают и без вас с Лизой, как им в Украине", — прокомментировала одна из них. Другая пользовательница отметила, что за свою карьеру неоднократно сталкивалась со "свинским" отношением мужчин.

Также Мухарского призвали опираться на статистику, а не на собственные предубеждения. В то же время ряд комментаторов поддерживают его позицию.

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