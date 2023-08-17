Женские купе УЗ: железнодорожники объяснили, что делали с мужчинами, у которых были билеты в "запрещенные" вагоны

Казусные ситуации удавалось разрешать мирно, но "Укрзализныця" на всякий случай вернула военизированную охрану

За полтора месяца с момента введения женских купе в вагонах поездов "Укрзализныци" новой услугой уже воспользовались 6250 женщин.

Об этом на информационный запрос "Телеграфу" сообщила директор департамента информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзализныця" Сабина Абляева.

"Эта услуга пользуется спросом, ведь более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед. Больше всего билетов в женские купе пассажиры приобрели для путешествий в поезде №41/42 Днепр — Трускавец. Кроме этого поезда женские купе доступны в поездах дальнего сообщения №81 Киев — Ужгород, №15 Харьков – Ясиня, №75 Киев – Кривой Рог", – сообщила она.

По словам директора департамента, после доработки соответствующего программного обеспечения для приложения (которое будет автоматически определять пол пользователей для приобретения "женских" билетов) станет возможным распространение проекта на поездах другого сообщения.

Абляева также добавила, что с начала запуска женских купе были случаи, когда билеты покупали мужчины.

"Известно о единичных случаях, когда билеты в женские купе ошибочно продали мужчинам. Эти ситуации были решены следующим образом: в поезде женщин и мужчин рассадили в отдельные купе по обоюдному согласию. В женских купе могут путешествовать женщины с детьми любого пола до 5 лет включительно", — отметила она, добавив, что в целом в УЗ не поступали жалобы от пассажиров по пользованию женскими купе, а наоборот, железнодорожники "получают положительные отзывы".

Вместе с тем, как проинформировали в "Укрзализныце", для безопасных путешествий пассажиров параллельно с внедрением женских купе УЗ вернула на рейсы патрулирование военизированной охраны "Железная безопасность". В приоритете у бойцов этого подразделения именно охрана женских купе, уточняют железнодорожники.

Как сообщалось, женские купе в "Укрзализныце" входят в комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы женщины во время поездки в поезде могли чувствовать себя комфортно и безопасно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что тема насилия в поездах в Украине уже давно беспокоит общественность. В частности, очень громкий случай был в 2020 году, когда журналистку Анастасию Луговую в поезде Киев — Мариуполь в присутствии маленького сына жестоко избили и хотели изнасиловать.