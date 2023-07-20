"Укрзализныця" может заблокировать возможность покупки билетов через приложение: почему и что с этим делать

"Укрзализныця" начала борьбу с многочисленной перепродажей билетов. УЗ блокирует в своих системах "перекупщиков", которые массово скупают билеты для перепродажи.

В "Укрзализныце" начали борьбу с "билетными мошенниками", поскольку случаи мошенничества участились. Что делать, если вдруг ваша учетная запись подверглась блокировке – объяснили в УЗ.

Мобильное приложение запущено для удобства заказов индивидуальных поездок – для себя, семьи, нескольких друзей. Приложение является самым популярным каналом продажи билетов и имеет более 1 млн активных пользователей. 98% из них покупают не больше 5 билетов в неделю.

Вместе с тем отдельные пользователи осуществляют массовые заказы иногда на полтысячи билетов. При этом заказы осуществляются постоянно на разных пассажиров. Во избежание попыток перепродажи билетов (подобные объявления появляются на различных онлайн-платформах) УЗ меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и воспрепятствовать деятельности "билетных спекулянтов".

В частности, постоянно анализируется аномальная активность отдельных аккаунтов и в случае, если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на разные фамилии – такие аккаунты могут приостанавливаться.

Следовательно, могут быть заблокированы аккаунты таких пользователей, постоянно оформляющих билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и более в течение недели). Основанием для блокировки может стать также аномальная активность по возвращению билетов и покупке на другие фамилии тех же мест, ведь это тактика "перекупщиков", выбирающих места, как только поступают в продажу, а затем подыскивают покупателей.

Если вас заблокировали – звоните по телефону на "горячую линию" Укрзализныци 0 800 503 111

Осуществлять групповые заказы лучше на специально созданном для этого ресурсе https://services.uz.gov.ua/

Относительно работы travel-отделам крупных компаний, туристическим операторам и другим организациям, не занимающимся перепродажей билетов, но оформляющих много билетов на разные фамилии – в УЗ уже работают над верификацией личности пользователя через Действие и рассматривают доработку индивидуальных кабинетов для корпоративных заказчиков.

"Укрзализныця" в дальнейшем продолжит борьбу с "билетными перекупами". Кроме блокировки аккаунтов с аномальной активностью будут изменяться процессы и добавляться онлайн-инструменты. Это решение поможет расширить доступность билетов для добросовестных пассажиров и ограничит возможность перепродавать билеты.

Как сообщал "Телеграф", "Укрзализныця" ранее запустила женские купе, — украинцы раскупили билеты как "горячие пирожки".