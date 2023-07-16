УЗ заподозрили в возвращении мутных схем продажи билетов: на что жалуются пассажиры

Купить билеты на ряд направлений стало практически невозможно

"Укрзализныцю", которая нередко фигурирует в скандалах, заподозрили в мутной схеме по продаже онлайн-билетов на поезда, поскольку на популярные направления стало буквально невозможно приобрести их. Но в то же время некие неизвестные люди продают билеты еще до того, как они появятся в продаже.

Об этом сообщила жительница Киева Светлана Брыль на своей странице в Facebook.

"Укрзализныця — Ukrzaliznytsia, Евгений Лященко, что произошло??? Где вы сломались? Вы в курсе, что вас снова отбросило во времена теплой и сытой, но вонючей грязными схемами грязи??? Почему, начиная с весны, снова начали передавать друг другу телефоны "надежных мальчиков", которые могут продать билет в любой день, значительно раньше, чем они официально появятся в продаже???", — пишет она.

Светлана подчеркнула, что едва ли не ежедневно сталкивается с тем, что билеты на популярные направления стало практически невозможно купить. А те билеты, что продают "надежные мальчики", со 100%-ой наценкой.

"Утром ровно в восемь, заранее прибавив все данные пассажиров, я зашла в приложение "Укрзализныци". Билетов не было. В 8:01 – не было. В 8:02 – не было. Я обновляла приложение ежесекундно, чтобы не опоздать, потому что мне нужно 4 места в одном купе на один конкретный поезд. И в 8:03 они появились – 2 в купе и 7 люксов. Очень знакомая схема", — добавила Светлана.

Брыль напомнила, что подобная схема была уже годами ранее. Только тогда продажей занимались "специальные тети-кассиры". Они продавали билеты ночью еще перед открытием продаж.

"Если ночь в очереди не давала результатов, были телефоны специальных теть-кассиров, которые за 40 гривен с билета делали тебе хорошо. У таких теть был доступ к системе ночью перед открытием продаж. Это было не ок морально, унизительно, но вариантов посадить группу на поезд больше не существовало. Потом появилась прекрасная онлайн-система и мы почувствовали реальное улучшение и реальную борьбу с коррупцией в сфере железнодорожных перевозок. Проблема билетов в принципе исчезла, каждый турист мог зайти и купить себе билет самостоятельно", — вспоминает Светлана.

Девушка отреагировала на пост "Укрзализныци" в социальной сети, в котором сообщалось, что билеты на популярные направления раскупают всегда раньше остальных, потому следует покупать их заранее. Она обвинила УЗ в лицемерии.

Спустя некоторое время Светлана Брыль сообщила, что огласка этой истории в социальной сети сыграла свою важную роль.

"В предыдущем посту мне ответил сотрудник департамента сервиса "Укрзализныця" – Ukrzaliznytsia. Я написала ему, что завтра буду с телефона записывать попытку купить билеты на 4.08 И я снимала. И чудо – билеты были! Как в старые добрые времена — более 200 билетов в купе того же дефицитного поезда!", — подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что проводница одного из поездов "Укрзализныци" разоткровенничалась с пассажиром и рассказала, что их заставляют выполнять план продаж по круассанам и чаю.