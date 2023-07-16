УЗ запідозрили у поверненні каламутних схем продажу квитків: на що скаржаться пасажири

Купити квитки на низку напрямків стало практично неможливо

"Укрзалізницю", яка нерідко фігурує у скандалах, запідозрили в каламутній схемі продажу онлайн-квитків на потяги, оскільки на популярні напрямки стало буквально неможливо придбати їх. Але водночас деякі невідомі люди продають квитки ще до того, як вони з’являться у продажу.

Про це повідомила мешканка Києва Світлана Бриль на своїй сторінці у Facebook.

"Укрзалізниця, Євген Лященко, що сталося??? Де ви зламалися? Ви в курсі, що вас знову відкинуло у часи теплої й ситої, але смердючої брудними схемами багнюки??? Чому, починаючи з весни, знову почали передавати один одному телефони "надьожних мальчікав", які можуть продати квиток в будь-який день, значно раніше ніж вони офіційно з'являться у продажу???", — пише вона.

Світлана наголосила, що чи не щодня стикається з тим, що квитки на популярні напрямки практично неможливо купити. А ті квитки, що продають "надійні хлопчики", зі 100% націнкою.

"Вранці рівно о восьмій, заздалегідь додавши всі дані пасажирів, я зайшла у додаток "Укрзалізниці". Квитків не було. О 8:01 – не було. О 8:02 – не було. Я оновлювала програму щомиті, щоб не запізнитися, тому що мені потрібно 4 місця в одному купе на один конкретний поїзд. І о 8:03 вони з’явилися – 2 у купе та 7 люксів. Дуже знайома схема", — додала Світлана.

Бриль нагадала, що подібна схема була вже роками раніше. Тільки тоді продажем займалися "спеціальні тітки-касири". Вони продавали квитки вночі перед відкриттям продажів.

"Також, якщо ніч у черзі не давала результатів, були телефони спеціальних тьоть-касирів, які за 40 гривень з квитка робили тобі харашо. У таких тьоть був доступ до системи вночі перед відкриттям продажів. Це було не ок морально, принизливо, але варіантів посадити групу на поїзд більше не існувало. Потім з'явилася чудова онлайн-система і ми відчули реальне покращення і реальну боротьбу з корупцією у сфері залізничних перевезень. Проблема квитків в принципі зникла, кожен турист міг зайти й купити собі квиток самостійно", — згадує Світлана.

Дівчина відреагувала на пост "Укрзалізниці" у соціальній мережі, в якому повідомлялося, що квитки на популярні напрямки розкуповують завжди раніше за решту, тому слід купувати їх заздалегідь. Вона звинуватила УЗ у лицемірстві.

Через деякий час Світлана Бриль повідомила, що розголос цієї історії в соціальній мережі зіграла свою важливу роль.

"В попередньому пості мені відповів співробітник департаменту сервісу Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia. Я написала йому, що завтра буду з телефону записувати спробу купити квитки на 4.08. І я знімала. І диво — квитки були! ЯК у старі добрі часи — понад 200 квитків у купе того самого дефіцитного потягу!!", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що провідниця одного з поїздів "Укрзалізниці" відкрита з пасажиром і розповіла, що їх змушують виконувати план продажу по круасанах і чаю.