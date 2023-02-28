"Укрзалізницею" керуватиме колишній топ-менеджер Ахметова: що про нього відомо

Названо ім’я виконувача обов’язків голови "Укрзалізниці"

Після новини про відставку голови "Укрзалізниці" Олександра Камишіна стало відомо, хто тепер замість нього обійматиме цю посаду.

Про це повідомив член правління УЗ Орест Логунов у коментарях до свого посту про відставку Олександра Камишина.

За його словами, виконуватиме обов’язки голови "Укрзалізниці" тепер Євген Лященко. Він також наголосив, що той має великий рівень довіри.

"Виконуватиме обов’язки Євген Лященко — він потужний, з високим ступенем довіри", — говорить Логунов.

Що відомо про Євгена Лященка

З 2012 року Євген Лященко працював фінансовим директором Медіа Група Україна;

З 2014-го став директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. Працював Євген Лященко там до 2019 року;

у 2019 році очолював Укрзалізницю як виконувач обов’язків;

2021 року Кабмін затвердив головою правління Олександра Камишіна. Євген Лященко став новим членом правління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" здивувала новим тендером на півмільйона.

Також ми повідомляли про те, що "Укрзалізниця" відмовиться від російських назв та символів.