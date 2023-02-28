"Укрзализныцей" будет управлять бывший топ-менеджер Ахметова: что о нем известно

Названо имя исполняющего обязанности главы "Укрзализныци"

После новости об отставке главы "Укрзализныци" Александра Камышина стало известно, кто теперь вместо него будет занимать эту должность.

Об этом сообщил член правления УЗ Орест Логунов в комментариях к своему посту об отставке Александра Камышина.

По его словам, исполнять обязанности главы "Укрзализныци" теперь будет Евгений Лященко. Он также подчеркнул, что тот имеет большой уровень доверия.

"Выполнять обязанности будет Евгений Лященко — он мощный, с высокой степенью доверия", — говорит Логунов.

Что известно о Евгении Лященко

c 2012 года Евгений Лященко работал финансовым директором Медиа Группа Украина;

c 2014-го стал директором холдинга, который был частью медиабизнеса группы SCM Рината Ахметова. Работал Евгений Лященко там до 2019 года;

в 2019 году возглавлял Укрзализныцю как исполняющий обязанности;

в 2021 году Кабмин утвердил главой правления Александра Камышина. Евгений Лященко стал новым членом правления.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" удивила новым тендером на пол миллиона.

Также мы сообщали о том, что "Укрзализныця" откажется от российских названий и символов.