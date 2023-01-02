"Перевозки пассажиров убыточны": в "Укрзализныце" рассказали, что будет с ценами на билеты в 2023 году

Для многих украинцев поезд является способом эвакуации

В Украине с началом полномасштабной войны, которую развязала россия, продолжают дорожать цены на продукты, однако стоимость пассажирских ж/д перевозок пока не планируют повышать.

Как передает издание РБК Украина, ссылаясь на заявление руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского, хотя в настоящий момент данный вид перевозок является убыточным для компании, стоимость билетов не планируют повышать, поскольку для многих наших граждан это является способом эвакуации.

"На сегодняшний день никаких повышений на пассажирские сообщения мы не внедряли, конечно, это делает пассажирские перевозки убыточными. Наша позиция, чтобы во время войны не повышать тарифы на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это еще и является способом эвакуации", — заявил Перцовский.

При этом Перцовский отметил, что итоговое решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что с началом 2023 года украинцам, которые решат отправить посылки "Новой почтой", придется больше заплатить за ее услуги.

Также мы сообщали о том, что в Украине может подорожать популярнейший продукт.