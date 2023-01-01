Его покупает каждый: в Украине может подорожат популярнейший продукт

Цены могут вырасти на 5%

К праздникам в Украине уже был замечен рост цен на ряд популярных продуктов, а вскоре к их числу может прибавиться еще один. Речь идет о хлебе. Причиной для повышения на него цен могут стать перебои с электроснабжением из-за обстрелов. Производители вынуждены закупать генераторы и уменьшать производство.

Большое количество проблем предводителям доставляют отключения света на хлебных заводах, потому как приготовление выпечки — далеко не быстрый процесс и подстроить его под отключения нет возможности. В связи с этим на производстве возникает ежедневно много брака и производители вынуждено сокращают ассортимент. Об этом сообщает издание Agronews.

В ассоциации пекарей Украины прогнозируют, что цены на хлеб вырастут примерно на 5%. Стоит отметить, что за последний месяц 2022 года средняя стоимость нарезного пшеничного хлеба в Украине его повысилась с 32,60 до 33,39 грн.

Также в последнее многие мукомольные предприятия подняли цены на продовольственную пшеницу. Это также может привести к повышению стоимости хлеба.

Какие сейчас цены на хлеб в супермаркетах

Согласно данным Минфин, по состоянию на 1 января средняя цена на пшеничный хлеб в крупных украинских супермаркетах составляет 32,08 грн/650г. За последний месяц стоимость выросла на 71 копейку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Алексей Кущ спрогнозировал рост цен в 2023 году на ряд популярных продуктов.