Есть у каждого в холодильнике: в Украине могут подорожать популярные продукты

Эксперт назвал продукты, на которые вскоре могут измениться ценники в супермаркетах

В декабре в Украине выросли цены на некоторые продукты, однако их стоимость будет повышаться и дальше. Предприятия и компании вынуждены увеличивать затраты на источники энергии и, соответственно, по этой причине происходит увеличение себестоимости.

Речь идет о таких продуктах как мясо, молоко и молокопродукты, а также рост цен может затронуть тепличные овощи. В целом инфляция в годовом разрезе составит до 30%. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщил аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Дорожать будут в первую очередь производимые товары и услуги, где есть удельный вес себестоимости транспортных расходов на источники энергии. То есть сейчас мы видим, что электроэнергия дорогая и есть дефицит, многие применяют те же генераторы, а там себестоимость от электроэнергии в 5-10 раз выше, чем та, которую покупали на рынке электроэнергии. Также высокие цены на газ, горючее, то есть прежде всего это такие продукты, как тот же хлеб. В нем завязана цена за транспорт, цена на газ и цена на электричество", – сказал Кущ.

По его словам, с мясом и молоком происходит подобная ситуация. Потому они также могут войти в список продуктов, которые ожидает рост цен. Отмечается, что молочная отрасль сейчас находится в состоянии кризиса из-за невозможности перерабатывать молоко. Соответственно, стоимость на молочную продукцию может повышаться.

Что касается цен на тепличные овощи, Кущ подчеркнул, что они также завязаны на стоимости газа. Поэтому скачок цен на них не исключен. Кроме того, подорожать могут импортные товары из-за девальвации гривны.

Напомним, что в 2023 году в Украине изменится цены на три топовые категории продуктов. Экономист Олег Пендзин, в 2022 году инфляция будет около 30%, а вот уже в следующем украинцев ждет подорожание примерно в 28%.