Цены неприятно удивляют: во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Цены на продукты для блюд на новогодний стол значительно выросли

К Новому году в Украине начали дорожать некоторые популярные у покупателей продукты, а цена праздничного стола в этом году выросли почти на 44% в сравнении с прошлым.

Новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д., – обойдутся на семью из 4-х человек около 2655, 17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом. Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

Украинцы традиционно готовят на праздник салаты "Оливье" и "Селедку под шубой", а также рыбные и мясные блюда. Эксперты посчитали, сколько будет стоить каждое из них.

Так, средняя стоимость продуктов на "Оливье" составляет 281,71 грн, что на 41,9% больше, нежели в прошлом году. Самым дорогим ингредиентом популярного салата является колбаса.

Цены на продукты для салата "Оливье"

колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг,

зеленого горошка – 44,99 грн за 0,5 кг;

куриные яйца – 44,40 грн за 6 штук;

соленые огурцы – 34,80 грн за 200г;

майонеза – 21,41 грн за 180г;

морковь – 20,66 грн за 2 штуки;

картофель – 6,64 грн за 5 штук (840г);

лук – 6,57 грн за 2 штуки (230 г).

Стоимость салата "Селедка под шубой" (1,5 кг) выросла на 2,5% в сравнении с прошлым годом. В среднем блюдо будет стоить 134,66 грн. Дороже всего обойдется филе сельди.

Цены на продукты для салата "Селедка под шубой"

филе сельди – 100 грн за 0,5 кг;

морковь – 3,74 грн за 1 штуку;

свекла – 2,60 грн за 1 штуку;

картофель – 2,21 грн за 2 штуки;

лук – 4,70 грн за 1 штуку;

майонез – 21,41 грн за 180г.

Отмечается, что в текущем году вдвое выросли затраты на мясные блюда. К концу 2022 года самым дешевым остается мясо птицы. Общая стоимость мясных продуктов на новогоднем столе будет стоить примерно 871,45 грн.

Цены на мясные продукты

нарезка копченой колбасы "Салями" – 250 грн за 500г;

копченая подбрюшина – 237 грн;

свежий биток из свинины – 250 грн;

куриное филе – 134,45 грн за 1 кг;

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 114,17 и пачка масла сливочного (200 г) – 65,40. Молочные продукты в этом году подорожали на 30,8–52,2%.

Чтобы приобрести овощи на новогодний стол, придется потратить в среднем 254,95 грн (на 37,5% больше, чем в прошлом году). А фрукты обойдутся в 168,92 (стоимость выросла на 59,7%).

Цены на овощи и фрукты

картофель – 15,80 грн за 2 кг;

грибы – 77,90 грн за 1кг;

огурцы – 34,75 грн за 0,5 кг;

болгарский перец – 59,50 за 0,5кг;

помидоры – 67 грн за 1 кг;

мандарины – 99,80 грн за 2 кг;

бананы – 58 грн за 1кг;

лимон – 11,12 грн за 1 штуку.

Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (на 3,4 % больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 за 1 кг (на 8,8 % больше).

Бутылка игристого вина "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше – 209 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 28,4% и 16,1%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 50 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Отмечается, что цена бюджетного новогоднего стола составит 2 655,17 грн, а если на праздничном столе будут деликатесы, то к этой стоимости следует добавить еще 525 гривен. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн., а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3180,17 гривен.

Напомним, что к Новому году вырастет цена на один из популярных у покупателей продукт. Эксперты объяснили, что повлияет на рост цены.