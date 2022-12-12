В Украине подорожал самый главный продукт: какая цена хлеба в магазинах

Только с начала года цены сделали достаточно заметный прыжок

В нескольких последних месяцев подорожание самых популярных у украинцев продуктов стало более ощутимым. В частности, среди товаров, пользующихся в стране наибольшим спросом, стал дороже и хлеб. "Телеграф" решил разобраться, какие цифры можно увидеть в начале декабря в супермаркетах.

Как сообщил финансовый портал "Минфин", именно хлеб входит в список продуктов первой необходимости, но это не стало препятствием для ощутимого роста его цены.

Так, к началу декабря средняя цена нарезанного батона "Румянец" (450 граммов) составляет 22,65 гривны. По сравнению с предыдущими месяцами она снизилась всего на четыре копейки. В то же время батон "Киевский" нарезной (500 граммов) подорожал с 25,57 до 25,84 гривны.

Поползли вверх и цены на пшеничный хлеб — с 31,37 гривны ценник вырос до 32,08 гривны за буханку в 650 граммов. Что касается пшеничного хлеба "Царь Хлеб", то он подорожал до 33,39 гривны за буханку в 600 граммов.

Хлеб ржаной сейчас в среднем стоит по 35,70 гривны за почти килограммовую буханку, хотя еще в прошлом месяце она стоила 34,60 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к концу месяца в Украине подорожают продукты для приготовления новогоднего салата "Оливье". Кроме того, рост цен ожидается еще и на кондитерские изделия и алкоголь.