В Україні здорожчав найголовніший продукт: яка ціна хліба в магазинах

Лише з початку року ціни зробили досить помітний стрибок

В Україні впродовж кількох останніх місяців здорожчання найпопулярніших серед українців продуктів стало більш відчутним. Зокрема, серед товарів, які користуються в країні найбілішим попитом, став дорожчим і хліб. "Телеграф" вирішив розібратися, які цифри на цінниках можна побачити на початку грудня в українських супермаркетах.

Як повідомив фінансовий портал "Мінфін", який щоденно відстежує економічну складову країни, саме хліб входить до списку продуктів першої необхідності, однак, це не стало перепоною для відчутного збільшення цін на нього.

Так, станом на початок грудня середня ціна батона нарізаного "Румянець", вага якого 450 грамів, складає 22,65 гривні. У порівнянні з попередніми місяцями вона стала меншою лише на чотири копійки. Водночас батон "Київський" нарізний, вагою у пів кіло, став дорожче з 25,57 до 25,84 гривні.

Поповзли й ціни на пшеничний хліб — з 31,37 гривні цінник виріс до 32,08 гривень за буханець у 650 грамів. Що стосується пшеничного хліба "Цар Хліб", то він здорожчав до 33,39 гривні за буханець у 600 грамів.

Хліб житній зараз у середньому коштує по 35,70 гривні за майже кілограмовий буханець, хоча ще у минулому місяці він був дешевшим і коштував 34,60 гривні

Раніше "Телеграф" повідомляв, до кінця місяця в Україні стануть ще дорожчими продукти, які знадобляться для приготування новорічного салату "Олів'є". Крім того, зростання цін очікується ще й на кондитерські вироби і алкоголь.