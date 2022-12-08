Відключення світла та ціни на продукти: що подорожчає до Нового року

Вже до кінця грудня ціни можуть значно змінитися

Систематичні блекаути через масовані ракетні удари можуть потягнути за собою здорожчання низки популярних серед українців продуктів. Зокрема, збільшення цін пророкують на такі товари, як молочка, фрукти, овочі та м'ясо.

Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко, через екстрені зупинки переробні комплекси молочних продуктів не мають змоги у визначені терміни переробити усю наявну сировину, то ж це точно повинно позначитися на кінцевій ціні товару.

Крім того, здорожчання молочки може статися ще й через те, що зросте й обсяг імпорту. Такий самий прогноз експерт дає і в тому випадку, якщо масові відключення електрики продовжуватимуться.

Що стосується м'яса, то найбільшу кількість електроенергії використовують птаховиробництва. До прикладу, для вирощування бройлерів потрібне безперебійне освітлення та тепло, тож інкубатори від мережі не відключають, аби підтримувати у них належну температуру.

"Зростання ціни в грудні очевидне: виробники намагаються пристосуватися до такої складної роботи, наявна кількість генераторів відіграватиме велику роль у роботі галузі як для підтримки нинішньої ситуації підприємств, так і розвитку молодняку", – пояснив експерт.

Подібна проблема зараз і у компаній, які вирощують свиней. Профільні підприємства страждають від перебоїв з електрикою. Особливо сильно ця проблема вплинула на просідання закупівельних цін переробниками. Виробництво яловичини також стикнулося з несприятливими умовами.

На думку Гопко, при умові того, що відключення в країні триватимуть, зростуть ціни й на овочі та фрукти. Для зберігання у сховищах та складах потрібно підтримувати температуру.

"У багатьох випадках це регулюється через електронні прилади. Паралельно із цим використання палива та логістика також вплинуть на кінцеве ціноутворення", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, у в’язку з масовими відключеннями електроенергії через російські обстріли, ціни на харчові продукти в Україні можуть зрости на кілька відсотків.