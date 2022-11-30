В Україні подешевшали відразу три популярні продукти: які ціни в супермаркетах

Найбільше змінилися ціни на м’ясо

У листопаді 2022 року сталося зниження цін на низку продуктів в українських супермаркетах. Так, наприклад, порівняно з попереднім місяцем суттєво подешевшали цитрусові та інші фрукти.

При цьому, як стало відомо, за останній місяць відбулося падіння цін не лише на вищезгадані продукти. Так, за даними сайту Мінфін, до кінця листопада знизилися ціни ще й на гречку, цукор та курятину.

Ціни на гречку

Порівняно з жовтнем цього місяця можна побачити зниження цін на гречку. Середній цінник на цю крупу впав майже на 4 гривні з 80,78 грн. до 76,37 грн. Найвигідніше цей продукт можна придбати в мережі супермаркетів "Ашан". Там гречку продають за ціною 67,30 за кілограм.

Вартість гречки у популярних українських супермаркетах

Ціни на цукор

В українських великих супермаркетах також знизилися ціни на цукор. Якщо ще місяць тому за кілограм цього солодкого продукту в середньому доводилося віддавати 34,61 грн., то на кінець листопада вартість знизилася до 34,27 грн. Найдешевше цукор продають у супермаркетах мережі "Варус".

Вартість цукру в популярних українських супермаркетах

Ціни на курятину

Невелике зниження цін сталося і на курятину:

Вартість курячих стегон знизилася з 101,88 грн/кг до 99,95 грн/кг.

Також подешевшали і гомілки – з 75,02 грн/кг до 69,95 грн/кг.

Зовсім трохи впала ціна на куряче філе – з 134,57 грн./кг до 134,45 грн./кг.

Вартість курятини у популярних українських супермаркетах

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