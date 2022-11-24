Ціни швидко поповзуть угору? Що здорожчає найбільше через ракетні удари рф

Вже у грудні ціни на овочі можуть поповзти угору, а молочної продукції та популярних видів м'яса стане значно менше

На фоні проблем із електрикою через масовані ракетні атаки з боку росії, на ринках та у магазинах України може стати менше популярних серед українців продуктів. Жителів країни попереджають про ймовірний дефіцит багатьох видів м'яса та молочних продуктів, а також здорожчання овочів.

Як пише видання UBR.ua, російські ракетні атаки та відключення електроенергії дестабілізують роботу виробників переважної більшості харчових товарів та збільшують їх собівартість.

За словами виконавчого директора асоціації "Спілка птахівників України" Сергія Карпенка, через нестабільну ситуацію, пов'язану з обстрілами, виробники вимушено знижують обсяги виробництва для зменшення витрат. Наразі підприємства роблять усе можливе, аби закупити необхідну кількість генераторів для безперебійної роботи, але поки їх конче не вистачає.

Що стосується одного з найпопулярніших серед українців видів м'яса, свинини, то керівник аналітичного відділу асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська зазначає, що вже місяця переробники потерпають від відмов на охолоджену свинину, перенесення поставок, а також вимушеними переглядами графіків виробництва.

"Виробники та переробники змушені йти на такі витрати, оскільки тривале відключення електроенергії призводить до великих виробничих втрат та більш високої собівартості продукції", — пояснила експертка.

Із "молочкою" зараз також "не солодко". Зокрема, директор "Союзу молочних підприємств України" Арсен Дідур розповів, що наразі найгірше становище у молочних заводів, які спеціалізуються на виробництві з безперебійним електропостачанням.

Експерт запевняє, що перебої з електрикою на підприємствах потягнуло за собою величезні втрати великої кількості молочної сировини, а також готової продукції. водночас систематична робота на генераторах, спровокує зачне подорожчання цього типу товарів.

"Молокозаводи будуть змушені припинити прийом молока, а виробники молока, не маючи збуту, позбавлятимуться поголів'я", – сказав він.

Крім цього, українцям варто готуватися й на збільшення цін на овочі. Згідно з попередніми прогнозами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, цей популярний товар може здорожчати до 20%.

За його словами, сховища, де зберігаються овочі потрібно постійно опалювати, водночас деякі приміщення навпаки — охолоджувати. Для цього потрібна безперебійна робота електрики. Якщо там на систематичній основі, як альтернативу, використовуватимуть дизельні генератори, то це дуже суттєво позначиться на ціні. Вже у перші місяці зими ціни можуть підскочити на 15-20%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри здорожчання популярних товарів, в Україні подешевшало сало.

Також нагадаємо, що в українських супермаркетах впали ціни на два популярні продукти: цукор та соняшникову олію.