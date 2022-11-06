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Підготовка до зими 2022-2023: яке вибрати м’ясо для тривалого зберігання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як зробити правильні запаси м’яса на зиму
Як зробити правильні запаси м’яса на зиму. Фото pexels.com

Варто зазначити, що запаси м’яса у морозилці робити не варто.

Зима 2022/2023 обіцяє бути чи не найскладнішою в історії України, адже війна робить ситуацію із продовольчою безпекою в країні непередбачуваною. Тому обов’язково потрібно запастися необхідними продуктами, щоб навіть у скрутні часи харчування було збалансованим. Раніше ми розповідали, які крупи можна зберігати протягом тривалого часу, а тепер ділимося корисною інформацією про запаси м’яса.

Яке м’ясо можна і потрібно заготовити на зиму, розповіла у підкасті "Байки з калідору" біолог та адвокат здоров’я Дарка Озерна.

М’ясо на зиму 2022-2023: яке краще заготовити

Дарка Озерна зазначає, що готувати тушонку можна, але якщо у вас є апарат, який обробляє м’ясо під тиском, щоб уникнути збудників ботулізму. Ну і плюс до всього, якщо є м’ясо у великій кількості. Якщо цих двох умов не дотримуються, тушонку краще не готувати. Тому краще запасатися промисловими м’ясними та рибними консервами.

"Можна солити м’ясо, але це теж потрібно вміти робити", — розповіла експерт.

Також біолог не рекомендує запасати м’ясо у морозилці, щоб при відключенні електрики воно не зіпсувалося.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти свіжу зелень аж до Нового року. А також ми ділилися незвичайним рецептом сухого варення у духовці.

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#М'ясо #Їжа #Зима #Запаси