В Україні зміняться ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Вартість деяких продуктів збільшиться на 10-15%

У листопаді в Україні відбувся обвал цін на найпопулярніші продукти серед покупців. А у найближчі два місяці, навпаки, прогнозується підвищення вартості деяких продуктів. Це пов’язано з тим, що виробництво та зберігання продукції потребує великих витрат електроенергії, з якою в Україні зараз проблеми через обстріл рф.

Насамперед зростання цін торкнеться м’ясних та молочних продуктів, а також кондитерських виробів. Про це 24 каналу розповів заступник голови у Всеукраїнській аграрній раді Денис Марчук.

Також цінники зростуть і на аграрну продукцію, оскільки взимку вона вимагатиме додаткових витрат на зберігання.

"У зв’язку з відключеннями електроенергії підприємства або припиняють виробництво, за рахунок чого обсяг продукції скорочується, або генерують електроенергію самостійно. Використання генераторів на паливі коштує приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми спостерігатимемо подорожчання низки продуктів на 10-15% залежно від категорії ", — зазначив Марчук.

Також він додав, що у найближчі два місяці в Україні може подешевшати гречка. Цінник на цей популярний продукт падає вже протягом кількох місяців і найближчим часом ця динаміка продовжиться. Це пов’язано з тим, що новий урожай не був у повному обсязі доставлений до супермаркетів та магазинів. Таким чином, завдяки збільшенню пропозиції ціни будуть знижуватися і досягнуть 55-60 гривень.

Щодо дефіциту будь-яких продуктів у найближчі кілька місяців, то, за словами Марчука, прогнозувати його немає підстав. Все залежатиме від стабільності подачі електроенергії.

Нагадаємо, що у листопаді в Україні змінилися ціни борщового набору.