В Україні продовжують дорожчати яйця: які зараз ціни у супермаркетах

Наприкінці осені цінники на яйця у магазинах різко зросли

У листопаді у великих українських супермаркетах відбувся стрибок цін на курячі яйця. У середньому десяток яєць подорожчав більш ніж на 20 гривень.

За даними Мінфін, з кінця жовтня до листопада середня вартість яєць Квочка (С1) зросла з 57,23 грн/10шт до 79,15 грн/10шт. Різниця складає 21,92 грн. Середні ціни на продукт у магазинах зараз варіюються від 76,50 до 81,79 грн/10шт.

Ціни на яйця Квочка (С1 10 шт) у супермаркетах

Курячі яйця Ясенсвіт (С1) подорожчали з 60,71 грн/10шт до 73,75 грн/10шт. Таким чином, ціна збільшилася на 13,04 грн. У супермаркетах їх зараз можна придбати за ціною від 72,90 до 74,30 грн./10шт.

Ціни на яйця Ясенсвіт (С1 10 шт) у супермаркетах

Значно за цей період змінилася вартість яєць Ясенсвіт (С130 штук). Наприкінці жовтня продукт коштував покупцям 180,45 грн, а на сьогодні вартість яєць становить 218,55 грн. Різниця – 38,10 грн.

Ціни на яйця Ясенсвіт (С1 30 шт) у супермаркетах

Також подорожчали курячі яйця Ясенсвіт (С1 18 штук). Нині середня ціна на продукт становить 132,15 грн. Наприкінці минулого місяця його продавали по 96,41 грн, що на 35,74 грн менше, ніж зараз.

Ціни на яйця Ясенсвіт (С1 18 шт) у супермаркетах

Нагадаємо, що незабаром ціни на яйця в Україні мають стабілізуватися. Мінагрополітики та Спілка птахівників України вживатимуть заходів для нормалізації ситуації.