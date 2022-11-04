Майже на 40 гривень: у супермаркетах України подорожчав овоч, який купує кожен

Ціни на вже овоч перевалили за 116 гривень за кілограм

В Україні продовжують дорожчати овочі. У листопаді ціни на огірки у великих українських супермаркетах побили усі рекорди. Загалом за місяць середній цінник на цей популярний овоч зріс практично на 40 гривень.

За даними Мінфін, станом на 4 листопада середня вартість огірків у супермаркетах становить 116,95 гривні за кілограм. Минулого місяця 1 кг овочу коштував покупцям 77,68 грн. Різниця за цей період становила 39,27 грн. З початку року ціни на овоч збільшилися на 46,46 грн.

Зазначається за цей період й зростання цін на тепличні огірки. На сьогодні їхня середня вартість становить 84,90 грн/кг. У жовтні овоч продавали в магазинах по 73,96 грн/кг. Різниця складає 10,94 грн.

Водночас короткоплідні огірки зросли в ціні з жовтня до листопада практично на 20 гривень. Наразі їх продають за ціною 104,70 грн/кг. Зазначимо, що з початку 2022 року найвищу вартість на короткоплідні огірки було зафіксовано у квітні. Тоді кілограм овочу продавали по 120,98 грн. Найнижча ціна з початку року була у серпні. Кілограм коштував 28,66 грн.

Нагадаємо, що в українських супермаркетах значно змінилися ціни на один із найпопулярніших продуктів серед покупців.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що ціни на сало в Україні продовжують бити рекорди. Продукт подорожчав за місяць більш як на 40 гривень. Стали відомі актуальні ціни на сало у супермаркетах.