В Україні дешевшає популярний овоч: названо нову ціну

Аналітики виділили кілька факторів, що впливають на зміну ціни на овоч

На українському ринку зафіксовано чергову зміну цін на один із найпопулярніших овочів серед покупців — картоплю. Цінник знизився за останній тиждень.

Наразі гуртові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються за ціною 3,5-6,0 гривень за кг ($0,09-0,16/кг), передає EastFruit. Зазначається, що ще наприкінці минулого тижня вартість овочу становила приблизно 4,0-7,0 грн/кг ($0,11-0,19/кг). Учасники ринку повідомляли, що надалі зниження цін не планується, оскільки в такому разі вести реалізацію буде економічно недоцільно.

Виробники виділили кілька факторів, що вплинули на зниження ціни на картоплю. Перший – великі обсяги продукції на ринку, які не підлягають довгому зберіганню. Вони з’явилися через те, що пік збирання картоплі збігся з періодом дощів. Крім того, цього року було відзначено високу врожайність.

Ще однією причиною аналітики вважають той фактор, що фермери хотіли якнайшвидше розпродати картоплю, тому ціни почали стрімко падати. Зазначається, що ціни на овоч в Україні вже опустилися нижче за торішній рівень.

У супермаркетах, за даними Мінфін, середня вартість картоплі станом на кінець жовтня 2022 року становить 9,30 грн/кг. Місяцем раніше його вартість була 11,80 грн/кг.

Ціни на картопля в українських супермаркетах:

Metro — 8,60 грн/кг;

Auchan — 8,40 грн/кг;

Megamarket — 10,90 грн/кг.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що в Україні б’ють рекорди ціни на сало. Стало відомо, які зараз цінники у супермаркетах і чому продукт дорожчає.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що у великих українських супермаркетах змінилися ціни на консерви.