В Україні подорожчали консерви: які зараз ціни в супермаркетах і де вигідніше їх купувати

В Україні продовжують зростати ціни на продукти

За останній місяць в Україні значно зросла вартість на деякі консерви. Стали відомі актуальні ціни у великих супермаркетах країни.

За даними, опублікованими на сайті Мінфін, у період з вересня по жовтень злетів цінник на мариновані огірки. Минулого місяця банка 0,5 кг коштувала покупцям 72,09 грн, а зараз її середня ціна — 83,21 грн. Різниця становила понад 10 гривень.

Середні ціни на мариновані огірки у супермаркетах:

Metro — 76,14 грн/0,5 кг;

Auchan — 90,00 грн/0,5 кг;

Megamarket — 83,50 грн/0,5 кг;

Також з вересня до жовтня виріс цінник на консервовані огірки. Раніше вартість банки 920 г становила 117,58 грн., а до кінця жовтня — 131,21 грн.

Середні ціни на консервовані огірки у супермаркетах:

Novus — 109,00 грн/920 г;

Metro — 138,13 грн/920 г;

Varus — 125,90 грн/920 г;

Megamarket — 151,80 грн/920 г.

Зелений горошок подорожчав у середньому на понад дві гривні. Таким чином, ціна за банку 400 г змінилася з 34,62 грн до 36,82 грн.

Середні ціни на консервований зелений горошок у супермаркетах:

Auchan — 36,90 грн/400 г;

Metro — 36,99 грн/400 г;

Varus — 33,90 грн/400 г;

Novus — 35,39 грн/400 г;

Megamarket — 40,90 грн/400 г.

Консервована цукрова кукурудза подорожчала за місяць з 29,73 до 34,86 грн за банку 420 р. Більш вигідна ціна на консерву зараз спостерігається у "Варусі".

Середні ціни на консервовану кукурудзу в супермаркетах:

Novus — 36,59 грн/420 г;

Varus — 28,90 грн/420 г;

Metro — 38,05 грн/420 г;

Auchan — 35,90 грн/420 г.

Також подорожчали шпроти у період з вересня до жовтня. Ціна на банку 150 г консерви зросла з 61,40 до 73,40 грн. Сардина подорожчала на 23 копійки — з 56,70 грн до 56,93 грн.

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