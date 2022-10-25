В Україні рекордно подорожчали яйця: де їх найвигідніше купувати

У великих українських супермаркетах продовжують зростати ціни на яйця

У період з вересня по жовтень 2022 року значно зросли ціни на курячі яйця. Журналісти порталу "Телеграф" проаналізували нові цінники та показали читачам, де зараз вигідніше купувати цей продукт.

Згідно з інформацією на сайті Мінфін, з вересня по кінець жовтня середня вартість курячих яєць Квочка (С1 10 шт) зросли вдвоє з 37,41 грн до 74,53 грн. На початку місяця яйця продавали у середньому по 56,81 грн.

Для оцінки було взято ціни у супермаркетах Novus, Auchan, Varus, Metro та Megamarket, АТБ та Сільпо.

Середні ціни на курячі яйця Квочка (10 шт) в супермаркетах:

Auchan — 76,50 грн;

Novus — 76,55 грн;

АТБ — 72,90 грн;

Сільпо — 76,99 грн.

Також у цей період у вартості збільшилися яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт) — з 37,36 грн до 68,75 грн. Різниця склала 31,39 грн.

Середні ціни на курячі яйця Ясенсвіт (10 шт) в супермаркетах:

Auchan — 74,20 грн;

Novus — 66,78 грн;

Varus — 66,80 грн;

Megamarket — 67,20 грн;

АТБ — 65,50 грн;

Сільпо — 66,99 грн.

Майже вдвічі за місяць виросли ціни й на яйця курячі Ясенсвіт (С1 30 шт). Наразі середня вартість у деяких супермаркетах становить 207,20 грн, а в вересні яйця продавали за ціною 106,57 грн/30 шт.

Середні ціни на курячі яйця Ясенсвіт (30 шт) в супермаркетах:

Auchan — 218,50 грн;

Megamarket — 195,90 грн.

Зазначимо, що 20 жовтня поточного року Антимонопольний комітет України зауважив, що підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни.

"Наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці", — йдеться у повідомлені АМКУ. Повідомляється, що Комітетом було розпочато дослідження причин різкого росту цін на курячі яйця в Україні.

За прогнозом Держстату, до кінця поточного року ціни підвищаться на всі категорії товарів.

Тенденцію до підвищення вартості вже можна помітити, наприклад, по моркві.