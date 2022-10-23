До зими подорожчають ще більше: експерти назвали товари, що скоро зміняться у ціні

Деяка продукція подорожчає через логічний ажіотаж

Висока вартість курячих яєць за кілька тижнів перетворилася на буденність для українців. Проте найближчими місяцями, до настання календарної зими, на нашу країну чекає стрибок цін одразу на кілька груп товарів — через вплив різних чинників. До списку увійшли як продукти продовольства, так і вартість проїзду у транспорті.

Більше подробиць повідомляє agronews, посилаючись на дані Держстату України. Ці цифри підтверджують і деякі вітчизняні експерти, зокрема професор Київської школи економіки Михайло Колесник.

За дев’ять місяців 2022 року середні споживчі ціни в країні підвищилися на 21,8%. Не останньою причиною, яка вплинула на таке стрімке зростання, стала повномасштабна війна з Росією.

Тепер же, напередодні зими, на нас чекає ще один стрибок цін:

+27,4% — на товари продовольства;

+23,7% — на побутову хімію та техніку;

+19,5% — на алкоголь та цигарки.

Також, ймовірно, підніметься вартість транспортних послуг на 27,3%. Це може бути пов’язане з перебоями в енергетичній сфері, що, своєю чергою, впливає на функціонування окремих видів комунального транспорту. Подібні проблеми можуть спричинити і стрибок цін на бензин, електрогенератори, свічки, ліхтарики та павербанки — все, що може врятувати за відсутності світла.

Індекс зростання цін в Україні з 2017 року

Зазначимо, що лише за останній місяць серйозно подорожчали одяг та взуття (9,8%), продукти харчування (1,9%), побутова техніка (2,8%), а також освітні послуги (7,1%).

Раніше "Телеграф" також розповідав, коли та на скільки подорожчають молочні та м’ясні продукти в Україні.