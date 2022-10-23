К зиме подорожают еще больше: эксперты назвали товары, что скоро изменятся в цене

Некоторая продукция подорожает из-за логичного ажиотажа

Высокая стоимость куриных яиц за несколько недель превратилась в обыденность для украинцев. Однако в ближайшие месяцы, до наступления календарной зимы, нашу страну ждет скачок цен сразу на несколько групп товаров — из-за влияния различных факторов. В список вошли как продукты продовольствия, так и стоимость проезда в транспорте.

Больше подробностей сообщает agronews, ссылаясь на данные Госстата Украины. Эти цифры подтверждают и некоторые отечественные эксперты, в том числе профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник.

Следует отметить, что за девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране повысились на 21,8%. Не последней причиной, которая повлияла на такой стремительный рост, стала полномасштабная война с россией.

Теперь же, в преддверье зимы, нас ждет еще один скачок цен:

+27,4% — на товары продовольствия;

+23,7% — на бытовую химию и технику;

+19,5% — на алкоголь и сигареты.

Также, вероятно, поднимется стоимость транспортных услуг — на 27,3%. Это может быть связано с перебоями в энергетической сфере, что, в свою очередь, влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Подобные проблемы могут вызвать и скачок цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки — все, что может спасти при отсутствии света.

Индекс роста цен в Украине с 2017 года

Отметим, что лишь за последний месяц серьезно подорожала одежда и обувь (9,8%), продукты питания (1,9%), бытовая техника (2,8%), а также образовательные услуги (7,1%).

Ранее "Телеграф" также рассказывал, когда и на сколько подорожают молочные и мясные продукты в Украине.