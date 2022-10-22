Мясо и молочка подорожают: когда и на сколько

Война по-прежнему вносит свои коррективы в ценовую политику на украинском рынке продуктов

Пока украинцы беспокоятся из-за высокой стоимости куриных яиц, в стране может подорожать еще несколько популярных продуктов. Прежде всего речь идет о молоке и продуктах его переработки, а также говядине. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, прежде всего повышение цен связано с подорожанием кормов для скота, а также серьезным нарушением логистики, виновником которого является полномасштабное вторжение рф.

О том, что будет дальше с популярными товарами, эксперт рассказал в комментарии "24 каналу". Гопка подчеркивает: есть и другие дополнительные факторы, которые способны регулировать стоимость продукции животного происхождения.

С логистикой все понятно — есть оккупированные регионы, которые раньше снабжали рынок дополнительными поставками, также разрушены предприятия, мосты и дороги. Помимо этого свою лепту в ценовую политику вносит функционирование зернового коридора в Черном море, общее состояние экономики, траты на энергоресурсы и т.п.

Как уже упоминалось, особое повышение цен ожидает говядину и молочку. Это значит, что помимо самого молока также подорожают масло, сыры, сметана, кефир и т.п.

"На европейском рынке сейчас сокращается спрос и потребление, и цена на сырое молоко увеличивалась на протяжении последних семи месяцев, — говорит Максим Гопка. — Сейчас темпы роста сократились, и поэтому можем говорить, что внутренний и внешний спрос сокращается. Значит, внутренние запасы будут увеличиваться, а спрос на экспорт украинского молока будет уменьшаться. Все эти факторы будут сдерживать рост цены в дальнейшем".

Однако в ближайшие недели, а, возможно, и месяцы, стоимость любимых для многих украинцев продуктов таки изменится в сторону подорожания.

При этом, как уже сообщал "Телеграф", в цене значительно может упасть гречка. Это связано с тем, что украинские аграрии находятся в разгаре сбора урожая, и свежее сырье уже поступает на предприятия.