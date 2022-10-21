Цены на яйца бьют рекорды: в чем причина столь резкого роста

Сезонное ухудшение яйценоскости пернатых и боевые действия в стране повлекли за собой значительный скачок цен

На сегодняшний день в столичных магазинах самое дешевое яйцо обойдется в 6 гривен 09 копеек за штуку. В то же время, стоимость отборных куриных яиц подскочила до 83 гривен 49 копеек за один десяток.

Как в пятницу, 21 октября, пишет издание "Главком", ссылаясь на собственные исследования на рынке в Киеве, на подорожание самых популярных товаров повлияла война в стране. В частности, из-за боевых действий с россией и оккупации украинских территорий агрессором стало значительно меньше промышленного производства именно яиц.

От войны с захватчиками пострадал также и крупнейший производитель-агрохолдинг "Авангард", большая часть которого находилась в Херсонской области. На сегодняшний день производство там либо остановлено полностью, либо частично приостановлено из-за войны.

"В Херсонской области расположена одна из крупнейших птицефабрик Украины — "Чернобаевская птицефабрика", и сейчас производство яиц на этих мощностях либо приостановлено, либо сокращено из-за оккупаци", — отмечает издание.

Кроме того, стоимость куриных яиц растет и из-за определенных сезонных факторов: осенью увеличиваются цены на зерно, также имеет место ухудшение яйценоскости кур, которое обычно наблюдается именно в течение осенне-зимнего периода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что помимо цен на яйца, в Украине в три раза подорожал один из сезонных и популярных среди украинцев овощ.