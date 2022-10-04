Укр

Пятьдесят гривен за десяток. На сколько подорожают куриные яйца

Автор
Сергей Головнёв Сергей Головнёв
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Пятьдесят гривен за десяток. На сколько подорожают куриные яйца Новость обновлена 04 октября 2022, 12:16

Розничные цены на десяток яиц выросли на 20% до 41 грн за 10 штук

С началом осени в Украине подорожали куриные яйца, как и другие продукты питания. При этом цены еще не достигли максимальных значений. Их стоимость будет расти до конца года как минимум.

"Если в сентябре 2022 года розничная цена на куриные яйца составляет 41-42 грн за десяток, то до конца года она может достичь 50 грн за десяток", — цитирует Фокус в своем обзоре аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлану Литвин.

Средняя розничная цена на конец сентября составила 40,9 грн за десяток. Рост стоимости составил 21% месяц к месяцу и 17% год к году.

Эксперты отмечают, что удорожание яиц связано с двумя факторами: войной и сезонным колебанием цен.

С апреля по август цена яиц снижается. В этот период увеличивается производство частными домохозяйствами. Их продукция насыщает рынок. А в сентябре-декабре, когда куры "частников" несутся меньше, птицефабрики снова поднимают отпускные цены.

Поэтому наблюдается годовое колебание стоимости яиц: весной-летом они стоят дешевле, осенью-зимой – дороже.

В этом году на традиционные сезонные факторы повлияла война, приведшая к уменьшению производства яиц птицефабриками на 25-30 процентов. При этом некоторые украинские производители в условиях войны сократили инкубационные процессы для увеличения поголовья кур-несушек. Это также повлияло на уменьшение производства.

Впрочем, этот процесс можно быстро восстановить. Эксперты прогнозируют, что с начала 2023 года будут предпосылки к снижению стоимости яиц.

Ранее член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что цены на продукты питания могут подняться к концу года в среднем на 40%.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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#Цены #Яйца #Продукти харчування