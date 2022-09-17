Вопреки прогнозам: в Украине существенно подорожал популярный продукт

В Украине ожидается существенный рост цен на большинство продуктов питания

Хоть накануне эксперты говорили, что цены на яйца в Украине расти не будут, однако это все же произошло. При том стоимость этого продукта выросла существенно.

Как сообщает Today, ранее член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что цены на продукты питания могут подняться до конца года в среднем на 40%.

При этом он утверждал, что наиболее заметный рост цен можно будет увидеть в ценниках на овощи и фрукты, а также на мясо, хлеб и молочные продукты.

По словам Пендзина цены на яйца вырасти не должны. Однако к середине сентября стоимость десятка яиц марки Квочка выросла до 38,70 грн по сравнению с августовской ценой 31,31 грн. Стоимость яиц марки Ясенсвит поднялась до 36,73 грн, тогда как еще в августе за них брали в магазинах по 31,84 грн.

То есть в торговых сетях стоимость яиц поднялась не на десятки копеек, а сразу на 5-7 гривен. Впрочем, не исключено, что стабилизация цен произойдет позже.

Как сообщалось ранее, с начала года в Украине продукты питания подорожали в среднем на 25%, а рекордсменами оказались фрукты, овощи и хлеб.