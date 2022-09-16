Не подорожает только один продукт: эксперт рассказал, что будет с ценами до конца года

Рост цен затронет также крупы и хлебобулочные изделия

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украине существенно подскочили цены на продукты — в частности подорожал сахар, без которого трудно обойтись. Прогнозы власти относительно инфляции на следующий год также выглядят нелестными, а это значит, что ценники на продовольствие будут расти и дальше. По прогнозам экспертов, больше всего подорожают овощи, крупы и еще некоторые стратегические продукты.

Такой прогноз озвучил экономист Олег Пендзин в эфире "Завтрака с 1+1". По его словам, продуктовая корзина сегодня растет в цене больше всего среди всех товаров и услуг — продовольствие подорожало на 30%, что уже сейчас больше самого уровня инфляции и это не конец.

"В пределах продовольственной корзины рост ожидается до конца года. Декабрь к декабрю — до 40%", — заявил эксперт.

Он добавил, что больше всего вырастут в цене овощи — в 2,5 раза против прошлого года. Также стоит ожидать подорожание курятины – примерно на 10% от сегодняшней цены. Не обойдет рост цен и хлеб и хлебопродукты, а также крупы.

"Так же мы увидим рост цен на крупы, потому что уже начнет поступать урожай в этом году и мы будем с вами есть хлеб, хлебопродукты и крупы производства этого года. А там цена намного дороже, потому что на 70% подорожали нефтепродукты", — отметил он.

Эксперт добавил, что не подорожают в следующем году только яйца, которых из-за усложненного экспорта сейчас и так перепроизводство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по сравнению с декабрем 2021 года цены на продукты в Украине вырастут примерно на 40% уже к концу года.