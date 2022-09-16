Не подорожчає тільки один продукт: експерт розповів, що буде з цінами до кінця року

Зростання цін торкнеться також круп та хлібобулочних виробів

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україні суттєво підскочили ціни на продукти — зокрема, подорожчав цукор, без якого важко обійтися. Прогнози влади стосовно інфляції на наступний рік також виглядають невтішними, а це означає, що цінники на харчі ростимуть і далі. За прогнозами експертів, найбільше подорожчають овочі, крупи та ще деякі стратегічні продукти.

Такий прогноз озвучив економіст Олег Пендзин в ефірі "Сніданку з 1+1". За його словами, продуктовий кошик сьогодні зростає у ціні чи не найбільше серед усіх товарів та послуг — продовольство подорожчало на 30%, що вже зараз більше за сам рівень інфляції і це не кінець.

"В межах продовольчої корзини ріст очікується до кінця року. Грудень до грудня — до 40%", — заявив експерт.

Він додав, що найбільше зростуть у ціні овочі — у 2,5 раза проти минулого року. Також варто очікувати подорожчання курятини — приблизно на 10% від сьогоднішньої ціни. Не омине зростання цін й хліб та хлібопродукти, а також крупи.

"Так само ми побачимо ріст цін на крупи, тому що вже почне надходити врожай цього року і ми будемо з вами їсти хліб, хлібопродукти і крупи виробництва цього року. А там ціна набагато дорожча, тому що на 70% подорожчали нафтопродукти", — зазначив економіст.

Експерт додав, що не подорожчають наступного року тільки яйця, яких через ускладнений експорт наразі і так перевиробництво.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у порівнянні з груднем 2021 року ціни на продукти в Україні зростуть приблизно на 40% вже до кінця року.