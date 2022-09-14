В Україні підскочила ціна на найважливіший продукт: неприємний прогноз, що буде далі

До кінця року очікується нова хвиля подорожчання

У вересні 2022 року українці помітили суттєве подорожчання одразу низки продуктів, і серед лідерів — цукор, який є одним із базових продуктів на будь-якій кухні.

І ця тенденція навряд чи зміниться з низки причин, розповіла "РБК-Україна" аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Нагадаємо, що, за даними Держстату, з початку року цукор набрав 27,9% у вартості, тоді як із серпня до вересня подорожчав ще майже на 10%.

Так, якщо у серпні середня ціна цукру становила 31,35 гривень за кілограм, то зараз вона зросла до 34,78 грн.

Литвин пояснює, що тенденція ця збережеться, і надалі ціни на цукор можуть ще трохи зрости.

В Україні зараз є необхідні посіви цукрових буряків та працюючі заводи, дефіциту цукру не передбачається, проте зросли ціни на газ, необхідний для виробництва цукрового піску, та знизиться попит у порівнянні з минулими роками, на тлі чого виробникам доведеться піднімати ціни, аби зберігати рентабельність.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", до кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10%.