Гречка б’є рекорди — торгові мережі чекають на новий урожай крупи, який утричі дешевше за роздрібні ціни

Хоча гречка першого врожаю почала надходити на переробку, на ціни це поки що не вплинуло

Гречана крупа, яка вже другий рік "тішить" українців високими цінами, швидше за все буде дорогою і цього року. На зростання не вплинув новий урожай, який виробники вже здають на крупокомбінати за 30 грн за кілограм.

Як повідомляє сайт "Мінфін", уже на початку вересня ціни на крупу, у порівнянні зі серпнем, знову зросли. Так, якщо минулого місяця гречка коштувала 92,7 грн. за кілограм, то тепер її ціна зросла в середньому на 2 грн. – до 94,7 грн.

Як повідомляє "Укрінформ", цього сезону в Україні зберуть 90-95 тис. тонн гречки, але на весь сезон до вересня наступного року цього може і не вистачити. Однак вдасться зробити крупу дешевшою.

Так, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький вважає, що нижчі ціни на гречку українці побачать у жовтні-листопаді. Деякі експерти прогнозують, що ціна може знизитись до 60-70 грн за кілограм.

Як повідомив "Телеграфу" голова Міжнародної асоціації виробників та переробників гречки Микола Малієнко, раніше Україна імпортувала багато гречки з Росії і скоротила посіви. Тепер площа під цю культуру зросла, але за умов війни явно недостатньо.

За словами експерта, збирання врожаю гречки, що почалося, неминуче зіб’є ціну на крупу, оскільки комбінати вже почали приймати зерно нового врожаю на переробку по 30 грн за кілограм.

"Можливо, обсягів зібраного врожаю поки не вистачає для зниження цін, адже прибирати будуть ще до листопада, тому продають крупу зі старих запасів", — прокоментував Малієнко зростання роздрібних цін у магазинах, де крупа коштує втричі дорожче за ціни на гречку нового врожаю.

Загалом, як наголосив співрозмовник "Телеграфа", справжнє падіння цін на гречку українці зможуть відчути лише якщо площа земель під гречку зросте приблизно до 200 тис. га. Нині ця площа — трохи більше 100 тис. га.

Восени українцям прогнозують невелике зниження цін на сезонні овочі тривалого зберігання — картоплю, буряки, моркву, цибулю та інші.