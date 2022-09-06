Гречка бьет рекорды - торговые сети ждут новый урожай крупы, который втрое дешевле розничных цен

Хотя гречиха первого урожая стала поступать на переработку, на цены это пока не повлияло

Гречневая крупа, вот уже второй год "радующая" украинцев высокими ценами, скорее всего будет дорогой и в этом году. На рост не повлиял новый урожай, который производители уже сдают на крупокомбинаты по 30 грн за килограмм.

Как сообщает сайт "Минфин" уже в начале сентября цены на крупу, в сравнении с августом, снова выросли. Так, если в прошлом месяце гречка стоила 92,7 грн за килограмм, то теперь ее цена выросла в среднем на 2 грн – до 94,7 грн.

Как сообщает "Укринформ", в этом сезоне в Украине соберут 90-95 тыс. тонн гречихи, но на весь сезон, до сентября следующего года этого может и не хватить. Однако получится сделать крупу дешевле.

Так, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий считает, что более низкие цены на гречку украинцы увидят в октябре-ноябре. Некоторые эксперты прогнозируют, что цена может снизиться до 60-70 грн за килограмм.

Как сообщил "Телеграфу" председатель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко, ранее Украина импортировала много гречихи из рф и сократила посевы. Теперь площадь под данную культуру выросла, но в условиях войны явно недостаточно.

По словам эксперта, начавшаяся уборка урожая гречихи неминуемо собьет цену на крупу, поскольку комбинаты уже начали принимать зерно нового урожая на переработку по 30 грн за килограмм.

"Возможно, объемов собранного урожая пока не хватает для снижения цен, ведь убирать будут еще до ноября, поэтому продают крупу из старых запасов", — прокомментировал Малиенко рост розничных цен в магазинах, где крупа стоит втрое дороже цен на гречиху нового урожая.

В целом, как подчеркнул собеседник "Телеграфа", настоящее падение цен на гречку украинцы смогут ощутить только если площадь земель под гречиху вырастет примерно до 200 тыс. га. Сейчас эта площадь — немногим больше 100 тыс. га.

Осенью украинцам прогнозируют небольшое снижение цен на сезонные овощи длительного хранения — картофель, свёклу, морковь, лук и другие.