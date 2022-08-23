Рост цен не остановить – эксперт сказал, что подорожает осенью в Украине

До конца года цены вырастут на 30%, что особенно подорожает

С начала года рост цен в Украине составил не менее 20%, а по некоторым товарам и услугам все 30%. Но это далеко не предел.

Об этом в ходе брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук. По его словам, причины роста цен очевидны: инфляция, разрушение логистических цепей и повышение стоимости топлива.

Но что хуже всего, эксперт подчеркнул, что этот тренд останется и к осени, более того тогда добавится еще один фактор – это цены на энергоносители.

Он прогнозирует, что в октябре стоимость овощей в Украине может вырасти на 20-30%.

"Сейчас овощи значительно дешевле, чем были в июне, потому что, например, появилось большое количество огурцов и помидоров из открытого грунта. Но в октябре (цена, — ред.) может вырасти на 20-30%, потому что их будут закладывать в холодильные камеры, работающие на электроэнергии. Эти затраты будут закладываться в цену конечного продукта", – рассказал Марчук.

По его словам, осенью может вырасти также цена на хлеб и хлебобулочные изделия из-за того, что благодаря возобновлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время, по словам профильных экспертов, заметно подорожали сахар и сливочное масло.