Рост цен не остановить – эксперт сказал, что подорожает осенью в Украине
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До конца года цены вырастут на 30%, что особенно подорожает
С начала года рост цен в Украине составил не менее 20%, а по некоторым товарам и услугам все 30%. Но это далеко не предел.
Об этом в ходе брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук. По его словам, причины роста цен очевидны: инфляция, разрушение логистических цепей и повышение стоимости топлива.
Но что хуже всего, эксперт подчеркнул, что этот тренд останется и к осени, более того тогда добавится еще один фактор – это цены на энергоносители.
Он прогнозирует, что в октябре стоимость овощей в Украине может вырасти на 20-30%.
"Сейчас овощи значительно дешевле, чем были в июне, потому что, например, появилось большое количество огурцов и помидоров из открытого грунта. Но в октябре (цена, — ред.) может вырасти на 20-30%, потому что их будут закладывать в холодильные камеры, работающие на электроэнергии. Эти затраты будут закладываться в цену конечного продукта", – рассказал Марчук.
По его словам, осенью может вырасти также цена на хлеб и хлебобулочные изделия из-за того, что благодаря возобновлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.
Как сообщал "Телеграф", в последнее время, по словам профильных экспертов, заметно подорожали сахар и сливочное масло.