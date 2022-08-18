Инфляция ускоряется: что будет с ценами в Украине и какие продукты уже подорожали

Цены на товары повседневного спроса в Украине продолжают расти

В Украине продолжается рост цен на товары повседневного спроса, прежде всего продукты питания. Так, вслед за возможным подорожанием сахара из-за падения урожая сахарной свеклы и остановки заводов, в Украине дорожает сливочное масло.

Об этом сообщает аналитическая платформа "Инфоагро", отмечая, что рост цен за 2 недели составляет 8-10%.

При этом любопытно, что внутренние цены на масло растут несмотря на падение экспортных, куда в июле Украина экспортировала рекордный за 5 лет объем масла.

"Это нормальное явление после 25% девальвации гривны в третьей декаде июля. Однако повышение цен не было равнозначным ослаблению курса гривны. Рост происходит постепенно. За две недели стоимость масла на внутреннем рынке выросла примерно на 8-10%", — говорится в сообщении "Инфоагро".

Правда при этом экспортные цены по-прежнему остаются выше внутренних и экспорт будет продолжаться.

Однако сливочное масло далеко не единственный продукт, который вырастет в цене. Так, по прогнозу международного агентства Fitch Ratings, инфляция в Украине ускорится с 22,2% в июле до 30,0% на конец 2022 года. Рост цен останется высоким в 2023 году, в среднем на уровне 20,0%.

Пока же в Украине еще наблюдается снижение цен на сезонные продукты, например, овощи и мука.