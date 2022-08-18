Інфляція прискорюється: що буде з цінами в Україні та які продукти вже подорожчали

Ціни на товари повсякденного попиту в Україні продовжують зростати

В Україні продовжується зростання цін на товари повсякденного попиту, насамперед продукти харчування. Так, за можливим подорожчанням цукру через падіння врожаю цукрових буряків та зупинки заводів, в Україні дорожчає вершкове масло.

Про це повідомляє аналітична платформа "Інфоагро", зазначаючи, що зростання цін за 2 тижні становить 8-10%.

При цьому цікаво, що внутрішні ціни на олію зростають, незважаючи на падіння експортних, куди в липні Україна експортувала рекордний за 5 років обсяг вершкового масла.

"Це нормальне явище після 25% девальвації гривні у третій декаді липня. Однак підвищення цін не було рівнозначним послабленню курсу гривні. Зростання відбувається поступово. За два тижні вартість масла на внутрішньому ринку зросла приблизно на 8-10%", — йдеться у повідомленні. Інфоагро".

Щоправда при цьому експортні ціни, як і раніше, залишаються вищими за внутрішні і експорт триватиме.

Однак вершкове масло далеко не єдиний продукт, який зросте в ціні. За прогнозом міжнародного агентства Fitch Ratings, інфляція в Україні прискориться з 22,2% у липні до 30,0% на кінець 2022 року. Зростання цін залишиться високим у 2023 році, в середньому на рівні 20,0%.

Поки що в Україні ще спостерігається зниження цін на сезонні продукти, наприклад, овочі та борошно.