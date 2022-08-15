Ціни в Україні продовжують зростати, але дещо подешевшало

Ряд продуктів в Україні дорожчають, у тому числі сезонні

Зростання цін на багато товарів в Україні продовжується, що визнається на офіційному рівні Державною службою статистики. За даними торгових мереж, більша частина продуктів харчування продовжує дорожчати, причому навіть ті з них, які влітку традиційно коштують дешевше.

Так, за даними порталу Мінфін, станом на середину серпня яйця коштують понад 30 гривень за десяток, хоча влітку вони традиційно дешевшають, а ще в липні вони коштували в середньому 29 гривень.

При цьому цілком зрозуміле зростання цін на цукор, який влітку традиційно дорожчає через збільшення попиту на нього, пов’язаного із сезоном консервації. Порівняно з липнем цукор подорожчав приблизно на 80 копійок — із 30,42 грн. до 31,23 грн. за кілограм.

При цьому порадує господарок падіння цін на борошно, зафіксоване у серпні — кілограм борошна популярної марки "Хуторок" впав у ціні з 23,9 грн/кг до 22,5 грн/кг. При цьому ціна упаковки борошна в 2 кг того ж виробника стала нижчою приблизно на 1,35 грн — 41,85 грн. у липні та 40,53 грн. в серпні.

За словами ж експертів, восени в Україні відбудеться новий стрибок цін, рекордсменами якого стануть крім м’яса, ще хліб і молоко.