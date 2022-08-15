Цены в Украине продолжают расти, но кое-что и подешевело

Ряд продуктов в Украине дорожают, в том числе сезонные

Рост цен на многие товары в Украине продолжается, что признается на официальном уровне Государственной службой статистики. По данным же торговых сетей, большая часть продуктов питания продолжает дорожать, причем даже те из них, которые летом традиционно стоят дешевле.

Так, по данным портала "Минфин", по состоянию на середину августа яйца стоят свыше 30 гривен за десяток, хотя летом они традиционно дешевеют, а еще в июле они стоили в среднем 29 гривен.

При этом вполне объясним рост цен на сахар, который летом традиционно дорожает из-за увеличения спроса на него, связанного с сезоном консервации. В сравнении с июлем сахар подорожал примерно на 80 копеек — с 30,42 грн. до 31,23 грн за килограмм.

При этом порадует хозяек падение цен на муку, зафиксированное в августе — килограмм муки популярной марки "Хуторок" упал в цене с 23,9 грн./кг до 22,5 грн./кг. При этом цена упаковки муки в 2 кг того же производителя стала ниже примерно на 1,35 грн– 41,85 грн. в июле и 40,53 грн. в августе.

По словам же экспертов осенью в Украине случится новый скачок цен, рекордсменами которого станут помимо мяса, еще хлеб и молоко.