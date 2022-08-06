Цены продолжат расти – какие продукты в Украине подорожают

Эксперт назвал тройку продуктов, которые подорожают сильнее всего

В Украине продолжается рост цен на продукты, причем среди рекордсменов – хлеб, без которого украинцы жить не могут. И хотя есть продукты питания, которые дешевеют, в целом подорожание неминуемо.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, дешеветь будут только сезонные овощи, что случится в конце августе — начале сентября, но цены на остальные продукты питания будут только расти. Эксперт связывает это с разблокировкой портов — как только они откроются, внутри страны начнется подорожание. Об этом он сообщил УНИАН.

По мнению эксперта, в тройке лидеров среди продуктов, ценник которых вырастет, окажутся:

хлеб;

молоко;

мясо.

Подорожание молока возможно в связи с его удорожанием в мире, что может побудить бизнес наращивать экспорт именно молочной продукции. Аналитики же Infagro сообщают, что производство сливочного масла начнет сезонно сокращаться, а внутренние цены вырастут, в том числе, и за счет недавней девальвации гривны. Все это ожидается примерно через одну-две недели.

В то же время существуют продукты помимо овощей, цены на которые пока падают, это, прежде всего, некоторые крупы вроде гречки, а также макаронные изделия. По данным сайта "Хвыля", некоторые макаронные изделия подешевели на 1 гривну.

Общий уровень инфляции по итогам 2022 года прогнозируется не менее 30%.