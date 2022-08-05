Что с ценами: в Украине дорожает хлеб, но дешевеет другой стратегический продукт

Не все продукты в Украине дорожают, падение тоже есть

В июле в Украине проявились две тенденции касательно продуктов, традиционно любимых украинцами и если один из них, хлеб, снова вырос в цене, то вот второй, гречневая крупа, который для многих украинцев стал почти "вторым хлебом", упал в цене.

Об этом сообщают данные мониторинга цен на продукты питания от портала "Минфин". Так, хлеб весом в 650 граммов за июль вырос в цене на 3 гривны. Так, если в июне он стоил 26,4 гривны, то теперь его стоимость выросла до 29,5-30,1 гривен за буханку, а всего с начала года даже по данным Госстата он подорожал на 15-20%.

Но что хуже всего, рост цен на хлеб фактически неминуем, поскольку урожай пшеницы в Украине в 2022 году заметно ниже чем годом ранее.

Радостью может стать тот факт, что цена на гречку в Украине за июль упала, по данным "Минфина", на 3 гривны – в среднем с 91 до 88 гривен, причем июль стал первым месяцем с декабря 2021 года, когда было зафиксировано падение цен на крупу.

Это падение далеко не предел, по данным "Телеграфа" с уборкой урожая гречихи и поступлением крупы нового урожая в торговую сеть цены упадут до 50 гривен за килограмм, правда случится это не ранее ноября.