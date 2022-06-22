Гречка уже по 90 гривен: какая будет ее цена после сбора урожая осенью

90 гривен за килограмм гречки — аграрии прогнозируют изменение цен на крупу после сбора урожая

С начала боевых действий У украине наблюдается рост цен на продукты и товары, что особенно заметно на продуктах питания.

Так, по данным мониторинга портала "Минфин" с мая в Украине зафиксирован очередной скачок роста цен на гречку – с 72,5 грн до 89,9 грн за 1 килограмм.

Как пояснил "Телеграфу" председатель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко, рост цен обусловлен агрессией рф против Украины, а также частично, ее экспортом заграницу.

"Весной отборное семенное зерно гречихи наше хозяйство продавало по 32 000 гривен за тонну, были те, кто продавал его по 50-70 тысяч гривен. Сейчас же тонна товарной гречки на рынке стоит 40 000 гривен, в рознице понятно примерно вдвое дороже", — говорит о быстром росте ценовой динамики на гречку собеседник "Телеграфа".

Но все же основная причина изменений цен на крупу – ее наличие.

"После резкого падения посевов гречихи со 100 тысяч гектаров до 67 тысяч и роста цен на нее в 2021 году, аграрии наращивают площади под эту культуру. Например, по моим подсчетам в этом году под нее было выделено примерно 120-130 тысяч гектаров, при средней урожайности в 1 тонну с гектара, что вполне реально, мы можем получить 120-130 тысяч тонн гречихи осенью, чего вполне достаточно для внутренних потребностей страны", — говорит Николай Малиенко.

Если аграриям удастся собрать такой урожай, по словам эксперта, уже к ноябрю оптовая цена тонны гречихи может упасть с нынешних 40 тысяч гривен до примерно 25 тысяч гривен.

"Это даст розничную цену гречневой крупы в магазинах в ноябре примерно в 45-50 гривен за килограмм", — прогнозирует Николай Малиенко.

Тем временем как прогнозируют эксперты, украинцев в 2022 году ожидает рост цен на некоторые продукты и товары на 30-40%, а годовая инфляция составит не менее 20%.