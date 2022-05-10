Укр

Рост цен неминуем: некоторые продукты подорожают сразу на 40% из-за войны в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Кошелек украинцев ощутит на себя последствия войны Новость обновлена 10 мая 2022, 10:14
Кошелек украинцев ощутит на себя последствия войны

На процесс, в первую очередь, повлияет недобор урожая

Уже ближе к осени цены на продукты питания для украинцев значительно поднимутся. По словам экономического эксперта Алексея Куща, скачок стоимость отдельных товаров будет весьма резким и потому — неожиданным.

Более детально о том, чего ждать Украине в этом плане, специалист рассказал в беседе "Телеграфу".

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По его мнению, цены на продукты "поползут" вверх, уже начиная с августа. На относительную стабильность стоимость весной влияет как минимум два важных фактора: отсутствие основного экспорта, а также эмиссия гривны из-за финансирования покупки военных облигаций.

"Как показывает практика, примерно через 3-4 месяца возросшая денежная масса приводит к инфляции и росту цен", — отметил Кущ.

По прогнозам специалиста, стоимость отдельных товаров поднимется на 30-40%. Вместе с этим вырастет и инфляция — ее "увеличение" прогнозируют в размере 20%.

Также Алексей Кущ предположил, то из-за необходимости прокормить страну в условиях недобора урожая, власть наверняка введет некий мораторий, который будет касаться вывоза основных продуктов питания за границу.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой объем пшеницы из-за войны могут потерять украинские аграрии и как это отобразится на общей экономической ситуации. Эксперты проанализировали, есть ли вариант того, что украинцы столкнуться с голодом.

Теги:
#Украина #Цены на продукты #Война #Подорожание #Алексей Кущ #Повышение цен
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