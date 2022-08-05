Що з цінами: в Україні дорожчає хліб, але дешевшає інший стратегічний продукт

Не всі продукти в Україні дорожчають, падіння також є

У липні в Україні виявилися дві тенденції щодо продуктів, традиційно улюблених українцями, і якщо один із них, хліб, знову виріс у ціні, то ось другий, гречана крупа, яка для багатьох українців стала майже "другим хлібом", впала в ціні.

Про це повідомляють дані моніторингу цін на продукти харчування від порталу Мінфін. Так, хліб вагою 650 грамів за липень зріс у ціні на 3 гривні. Так, якщо у червні він коштував 26,4 гривні, то тепер його вартість зросла до 29,5-30,1 гривень за буханець, а лише з початку року навіть за даними Держстату він подорожчав на 15-20%.

Але найгірше, зростання цін на хліб фактично неминуче, оскільки врожай пшениці в Україні в 2022 році помітно нижчий ніж роком раніше.

Радістю може стати той факт, що ціна на гречку в Україні за липень впала, за даними Мінфіну, на 3 гривні — в середньому з 91 до 88 гривень, причому липень став першим місяцем з грудня 2021 року, коли було зафіксовано падіння цін на крупу.

Це падіння далеко не межа, за даними "Телеграфа" зі збиранням урожаю гречки та надходженням крупи нового врожаю в торговельну мережу ціни впадуть до 50 гривень за кілограм, правда, трапиться це не раніше листопада.