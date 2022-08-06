Ціни продовжать зростати – які продукти в Україні подорожчають

Експерт назвав трійку продуктів, які подорожчають найсильніше

В Україні продовжується зростання цін на продукти, причому серед рекордсменів – хліб, без якого українці жити не можуть. І хоча є продукти харчування, які дешевшають, загалом подорожчання неминуче.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, дешевшатимуть лише сезонні овочі, що трапиться наприкінці серпні — на початку вересня, але ціни на інші продукти харчування тільки зростатимуть. Експерт пов’язує це із розблокуванням портів — щойно вони відкриються, всередині країни почнеться подорожчання. Про це він повідомив УНІАН.

На думку експерта, у трійці лідерів серед продуктів, цінник яких зросте, виявляться:

хліб;

молоко;

м’ясо.

Подорожчання молока можливе через його подорожчання у світі, що може спонукати бізнес нарощувати експорт саме молочної продукції. Аналітики Infagro повідомляють, що виробництво вершкового масла почне сезонно скорочуватися, а внутрішні ціни зростуть, у тому числі, і за рахунок нещодавньої девальвації гривні. Все це очікується приблизно за один-два тижні.

У той же час існують продукти крім овочів, ціни на які поки що падають, це, перш за все, деякі крупи на кшталт гречки, а також макаронні вироби. За даними сайту "Хвиля", деякі макаронні вироби подешевшали на 1 гривню.

Загальний рівень інфляції за підсумками 2022 року прогнозується не менше ніж 30%.