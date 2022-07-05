У світі рекордно дорожчає молоко – як це вплине на ціни в Україні

В Україні можуть зрости ціни на молочку

Агресія Росії проти України призвела до рекордного зростання цін на молоко у світі – майже до 60 євро за центнер, що є абсолютним максимумом з початку моніторингу цін у 1996 році.

Зростання цін сталося через подорожчання кормів, основним виробником яких була Україна, палива (через зростання цін на нафту), добрив та зростання інших витрат. Про це повідомляє Українська асоціація виробників молока.

Як повідомляє сайт milkua.info, якщо в Європі ціни на молоко зросли в середньому на 20-30%, в Україні зростання становило лише 2,6%, оскільки через неможливість експорту зерна, внутрішні ціни на корми залишаються низькими. Наприклад, в Україні ціна 1 тонни пшениці не перевищує 200 доларів, за її середньої ціни у світі близько 400 доларів.

Внаслідок цього внутрішні ціни на молочні продукти в Україні зростають порівняно повільно, так молоко з початку року подорожчало на 7%, сир – на 5,4%, а олія на 9,8%.

Такий дисбаланс між цінами на внутрішньому та зовнішньому ринку, як вважають аналітики Української асоціації виробників молока, може спонукати українських виробників розпочати активно нарощувати експорт молока до ЄС. Останньому сприятиме скасування мит та квот на українські товари на рік.

Щоправда, це може позначитися на цінах на молочну продукцію всередині України, викликавши її дефіцит і зростання цін, як уже у 2021 році було з олією.

Тим часом в Україні продовжується зростання цін на товари, навіть колись дешеві овочі подорожчали і не поспішають знижуватися в ціні.