Європа скасовує мита та квоти для українських товарів: про що розповів Зеленський

В ЄС зацікавлені в українському ринку.

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Європейська комісія погодилася прибрати на рік усі мита та квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Глава держави наголосив, що це рішення ЄС піде на користь не лише Україні, а й країнам Заходу, адже український експорт допоможе стабілізувати продовольчі ринки. Також Зеленський подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн за це рішення.

"Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом. Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Щоб почався хаос на всіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції", — заявив Зеленський.

Також президент України анонсував інші рішення для лібералізації українського експорту.

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Раніше повідомлялося, що Велика Британія також підтримає українських виробників, скасувавши мита на рік.

Нагадаємо, 24 квітня Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном гарантії безпеки України та постачання зброї.