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Мита скасовуються: Велика Британія підтримає українських виробників

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Мита скасовуються: Велика Британія підтримає українських виробників Новина оновлена 26 квітня 2022, 01:37

Скасування мит вводиться на один рік, але з можливістю пролонгації

Влада Великої Британії вирішила піти на ще один крок назустріч Україні та скасувала всі торгові мита на товари з нашої країни. Крім того, там запровадили заборону на постачання до росії всієї продукції, яка може бути використана проти українців.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міжнародної торгівлі Британії (DIT).

"Всі мита на товари, що імпортуються з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у скрутну хвилину", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, це стосується основних товарів українського експорту, включаючи ячмінь, мед, консервовані продукти та птицю. Нині мита в середньому становлять 22%, а крок щодо їх скасування покликаний допомогти бізнесменам та виробникам в Україні.

Скасування мит вводиться на рік із можливістю пролонгації.

Також повідомляється, що уряд Сполученого Королівства запровадить повну заборону на постачання до росії товарів, які можуть бути використані з метою репресування українського народу. Насамперед це стосується електроніки, пристроїв для стеження та моніторингу.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня Британія розширила санкції проти росії через вторгнення в Україну. Зокрема, до чорного списку потрапили командувачі російської армії, а також український нардеп Ілля Ківа, який висловлював публічну підтримку діям окупантів.

Посилення санкцій готує і ЄС, проте вже відомо, що ембарго на нафту та газ у ньому не буде, оскільки частина країн виступає рішуче проти такого кроку, а це означає, що у Євросоюзі немає згоди щодо заборони російських енергоносіїв.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Мита
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