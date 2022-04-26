Пошлины отменяются: Великобритания поддержит украинских производителей

Отмена пошлин вводится на один год, но с возможностью пролонгации

Власти Великобритании решили пойти на еще один шаг навстречу Украине и отменили все торговые пошлины на товары из нашей страны. Кроме того, там ввели запрет на поставки в россию всей продукции, которая может быть использована против украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента международной торговли Британии (DIT).

"Все пошлины на товары, импортируемые из Украины, теперь будут снижены до нуля, а все квоты будут сняты в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украины в трудную минуту", — говорится в сообщении.

В частности это касается основных товаров украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные продукты и птицу. В настоящее время пошлины в среднем составляют 22%, а шаг по их отмене призван помочь бизнесменам и производителям в Украине.

Отмена пошлин вводится на год с возможностью пролонгации.

Также сообщается, что правительство Соединенного Королевства введет полный запрет на поставки в россию товаров, которые могут быть использованы в целях репрессирования украинского народа. В первую очередь это касается электроники, устройств для слежки и мониторинга.

Как сообщалось ранее, 21 апреля Британия расширила санкции против россии из-за вторжения в Украину. В частности, в черный список попали командующие российской армией, а также украинский нардеп Илья Кива, высказывавший публичную поддержку действиям оккупантов.

Усиление санкций готовит и ЕС, однако уже известно, что эмбарго на нефть и газ в нем не будет, поскольку часть стран выступает решительно против такого шага, а это значит, что в Евросоюзе нет согласия по запрету российских энергоносителей.