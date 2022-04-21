Британия наказала Киву и военных преступников из Бучи
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В списке военные преступники из Бучи, концерн "Калашников" и Кива
Великобритания приняла решение о расширении санкции против российской федерации из-за ее военной агрессии в Украине. Список увеличился еще на 26 позиций.
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Указанную информацию в четверг, 21 апреля, обнародовало издание "Reuters".
Среди ведущих руководителей росармии, которые были внесены в обновленный санкционный список, попал и находящийся в должности первого заместителя начальника Генштаба генерал-полковник российской армии Николай Богдановский.
В перечне также есть имя подполковника Азатбека Омурбекова, командующего 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую обоснованно подозревают и зверствах россиян в Буче, а также командующие ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и Сил специальных операций генерал-майор Валерий Флюстиков.
В тексте документа отмечается, что новые санкции коснутся не только лиц, входящих в состав вооруженных сил рф, но и тех, кто активно поддерживает незаконное вторжение кровавого диктатора путина в Украину. Среди них гендиректор логистической компании "российская железная дорога", а также украинский депутат Илья Кива, который публично поддержал действия россии на украинских землях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания приняла решение предоставить Украине еще больше артиллерийских установок из-за перехода российского вторжения к "новой фазе".
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